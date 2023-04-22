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Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

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Поджигателей сухой травы в Тюмени будут ловить байкеры

22 апреля 2023, 12:06
Фото: МЧС

Поджигателей в Тюменской области будут ловить теперь байкеры

В Тюменской области байкеры будут оказывать помощь в выявлении нарушителей противопожарного режима.
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Тюмень

По данным МЧС по Тюменской области, они будут проводить внештатные моторейды и в случае выявления ландшафных пожаров незамедлительно сообщать о них в МЧС. Также байкеры смогут рассчитывать на денежное вознаграждение за ловлю поджигателей. За предоставление данных о нарушителях они могут получить 40 тысяч рублей, за его задержание — 50 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области действует на данный момент один лесной пожар. Накануне было ликвидировано возгорание площадью 2 гектара.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Байкеры#МЧС#Пожары#Лесной пожар#Тюмень#Тюменская область
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