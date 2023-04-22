Поджигателей сухой травы в Тюмени будут ловить байкеры

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
По данным МЧС по Тюменской области, они будут проводить внештатные моторейды и в случае выявления ландшафных пожаров незамедлительно сообщать о них в МЧС. Также байкеры смогут рассчитывать на денежное вознаграждение за ловлю поджигателей. За предоставление данных о нарушителях они могут получить 40 тысяч рублей, за его задержание — 50 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области действует на данный момент один лесной пожар. Накануне было ликвидировано возгорание площадью 2 гектара.