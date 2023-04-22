Поджигателей сухой травы в Тюмени будут ловить байкеры

По данным МЧС по Тюменской области, они будут проводить внештатные моторейды и в случае выявления ландшафных пожаров незамедлительно сообщать о них в МЧС. Также байкеры смогут рассчитывать на денежное вознаграждение за ловлю поджигателей. За предоставление данных о нарушителях они могут получить 40 тысяч рублей, за его задержание — 50 тысяч рублей.