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Published Сегодня, 11:09

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Updated Сегодня, 11:11

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На Тюмень обрушатся ливни и штормовой ветер

22 апреля 2023, 11:09
Фото: 1MI

В Тюмени прогнозируют ливни и штормовой ветер

В Тюменской области сегодня вечером испортится погода. На регион обрушатся ливневые дожди и ветер с порывами до 16 метров секунду. Местами вероятны туманы. По данным Гидрометцентра, температура воздуха составит +7…+8.
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Тюмень

К ночи ожидается понижение до +1…+6. В воскресенье днем лучше погода не станет — дожди, туманы и юго-западный ветер 7-12 метров в секунду с порывами до 16 м/с. Термометры в течение дня покажут +12.+17.

В понедельник, 24 апреля, осадки не прекратятся. Более того, к дождю добавится мокрый снег. Столбики термометров опустятся в ночные часы до 0…+5, днем не поднимутся выше +8…+13. Ветер сменит направление с юго-западного на северо-западный, его скорость составит 6-11 м/с с порывами до 18 м/с.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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