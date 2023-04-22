На Тюмень обрушатся ливни и штормовой ветер

В понедельник, 24 апреля, осадки не прекратятся. Более того, к дождю добавится мокрый снег. Столбики термометров опустятся в ночные часы до 0…+5, днем не поднимутся выше +8…+13. Ветер сменит направление с юго-западного на северо-западный, его скорость составит 6-11 м/с с порывами до 18 м/с.