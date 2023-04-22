На следующей неделе в Тюмени потеплеет до +21

В понедельник, 24 апреля, существенно погода не поменяется — переменная облачность и +9…+12 в дневные часы, зато вторник станет самым теплым днем предстоящей неделе. В утренние и вечерние часы термометры покажут +6…+14, к полудню воздух прогреется до +20.+21. День пройдет без осадков.