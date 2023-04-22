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Published Сегодня, 03:22

Modified Сегодня, 03:24

Updated Сегодня, 03:24

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На следующей неделе в Тюмени потеплеет до +21

22 апреля 2023, 03:22
Фото: 1MI

В Тюмени 22 апреля прогнозируют дождливую и теплую погоду

В Тюмени в субботу будет тепло, но дождливо. По прогнозам синоптиков, в дневные часы воздуха прогреется до +11…+13, в темное время суток температура воздуха составит +7…+8.
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Тюмень

При этом в течение всего дня ожидаются осадки в виде дождя, я юго-западный ветер с переходом на западный со скоростью 2,3-3,7 м/с.

В воскресенье, 23 апреля, день пройдет при переменной облачности, утром возможен небольшой дождь. Столбики термометров в этот день покажут +7…+9 в темное время суток и +9…+12 днем.

В понедельник, 24 апреля, существенно погода не поменяется — переменная облачность и +9…+12 в дневные часы, зато вторник станет самым теплым днем предстоящей неделе. В утренние и вечерние часы термометры покажут +6…+14, к полудню воздух прогреется до +20.+21. День пройдет без осадков.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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