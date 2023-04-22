На следующей неделе в Тюмени потеплеет до +21

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
При этом в течение всего дня ожидаются осадки в виде дождя, я юго-западный ветер с переходом на западный со скоростью 2,3-3,7 м/с.
В воскресенье, 23 апреля, день пройдет при переменной облачности, утром возможен небольшой дождь. Столбики термометров в этот день покажут +7…+9 в темное время суток и +9…+12 днем.
В понедельник, 24 апреля, существенно погода не поменяется — переменная облачность и +9…+12 в дневные часы, зато вторник станет самым теплым днем предстоящей неделе. В утренние и вечерние часы термометры покажут +6…+14, к полудню воздух прогреется до +20.+21. День пройдет без осадков.