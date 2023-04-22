Лучший в УРФО: «Менделеев-парк» появится в Тобольске через несколько лет

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Как рассказал мэр, на этапе обсуждения концепции парка молодежь города предложила взять за основу заслуги и достижения уроженца Тобольска Дмитрия Ивановича Менделеева. Концепцию разрабатывали в течение 2022 года.
«Мы стараемся создавать все самое лучшее. Это детальная планировка территории, определение функционального использования, мест размещения аттракционов», — сказал Афанасьев.
Концепцию вынесут на обсуждение горожан предстоящим летом. Новый парк начнут строить, когда будет готова проектная документация: в 2024 или в 2025 году.
«Будущий „Менделеев-парк“ в Тобольске будет как минимум лучшим во всем Уральском федеральном округе», — убежден глава города Максим Афанасьев.
Жителям расскажут, как будет выглядеть объект, и что там будет находиться. Точно известно, что там будет специальная зона для прогулок, зона с аттракционами и экотропа.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тобольске презентовали инвестпроект «Менделеев парк», его хотят расширить в 5 раз.