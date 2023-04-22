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Posted 22 апреля 11:25

Published 22 апреля 11:25

Modified 22 апреля 11:26

Updated 22 апреля 11:26

Балкер под флагом Либерии сел на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине

22 апреля 2023, 11:25
Грузовое судно KS Nodong под флагом Либерии село на мель недалеко от порта Шахтерск на Сахалине, о чем сообщил начальник Южно-Сахалинского морского спасательного подцентра Марк Корженко в субботу, 22 апреля.

"Сухогруз KS Nodong под либерийским флагом зашел для погрузки угля в порт Шахтерск, стал на якорь, погода ухудшилась, и в 18:50 по московскому времени в пятницу [21 апреля], во время попытки поднять якорь, сел на мель", - сказал он РИА Новости.

Отмечается, что на борту находятся 20 членов экипажа, четверо из которых являются представителями Южной Кореи, остальные - граждане Филиппин. Пострадавших нет, и сообщений о разливах нефти не поступало. По словам Корженко, сухогруз не подавал сигнала бедствия, и в настоящее время решается вопрос о снятии судна с грунта, - пишут Известия.

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