Балкер под флагом Либерии сел на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине

Posted 22 апреля 11:25
Published 22 апреля 11:25
Modified 22 апреля 11:26
Updated 22 апреля 11:26
"Сухогруз KS Nodong под либерийским флагом зашел для погрузки угля в порт Шахтерск, стал на якорь, погода ухудшилась, и в 18:50 по московскому времени в пятницу [21 апреля], во время попытки поднять якорь, сел на мель", - сказал он РИА Новости.
Отмечается, что на борту находятся 20 членов экипажа, четверо из которых являются представителями Южной Кореи, остальные - граждане Филиппин. Пострадавших нет, и сообщений о разливах нефти не поступало. По словам Корженко, сухогруз не подавал сигнала бедствия, и в настоящее время решается вопрос о снятии судна с грунта, - пишут Известия.