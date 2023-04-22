Балкер под флагом Либерии сел на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине

"Сухогруз KS Nodong под либерийским флагом зашел для погрузки угля в порт Шахтерск, стал на якорь, погода ухудшилась, и в 18:50 по московскому времени в пятницу [21 апреля], во время попытки поднять якорь, сел на мель", - сказал он РИА Новости.