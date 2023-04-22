Александр Моор принял участие в субботнике на территории тюменской гимназии. Фото

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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«Свежий воздух, хорошая погода и дружный коллектив — что еще нужно для субботника? С удовольствием поработал вместе с учениками и педагогами моей родной 49-й гимназии. Навели порядок на территории. Вспомнил свои школьные годы. Пока убирали листву, пообщался с ребятами. У нас подрастает умное и трудолюбивое молодое поколение», — сообщил Александр Моор в своем тг-канале.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в Тюмени, 22 апреля, проходит общегородской субботник. В течение дня порядок наведут во дворах вдоль улично-дорожной сети и на общественных пространствах.