Завод «Электрон» уедет из Тюмени, потоп на улице Щорса, отменили Парад Победы

На данный момент предприятие является банкротом. По состоянию на 31 декабря 2022 года совокупные активы организации составляли 355 миллионов рублей. Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 16 октября 2022 года является конкурсный управляющий Анатолий Ний. «Электрон работает в Тюмени с 1969 года.