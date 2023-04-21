Завод «Электрон» уедет из Тюмени, потоп на улице Щорса, отменили Парад Победы

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
Тюменский завод-банкрот переедет в район Велижанского тракта.
В ближайшем будущее предприятие «Электрон» будут модернизировать. Производственные мощности предприятия возрастут, в городских условиях это сделать не получится. Перенос завода снизит нагрузку на местные дороги, демонтаж «Электрона» планируют начать в ближайшее время.
На данный момент предприятие является банкротом. По состоянию на 31 декабря 2022 года совокупные активы организации составляли 355 миллионов рублей. Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 16 октября 2022 года является конкурсный управляющий Анатолий Ний. «Электрон работает в Тюмени с 1969 года.
В Тюмени на улице Щорса подтопило дорогу из-за порыва трубопровода.
В областной столице 21 апреля затопило улицы на пересечении Елизарова и Щорса. Здесь работала сторонняя строительная компания, аварийные службы устраняют повреждения водовода.
«Ребята уже на месте, проводят обследование. Работала сторонняя организация строительная и был повреждён водопровод», - сообщили «Нашему городу» в пресс-службе «Тюмень Водоканала».
Известно, что здесь проводили работы на глубине.
Губернатор: 9 Мая отменяется традиционный парад тюменских трудовых коллективов.
За две недели до Дня Победы тюмеские власти решили изменить формат проведения праздника. Чтобы не собирать в одном месте много людей в Тюмени проведут много локальных мероприятий. Не будет торжественного прохождения военнослужащих Тюменского гарнизона и шествия трудовых коллективов.
«Курсанты ТВВИКУ выступят с плац-концертом на площади у мемориального комплекса «Память», - отмечает информцентр правительства региона.
Ранее в Тюмени отменили мероприятие «Бессмертный полк».