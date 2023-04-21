В выходные тюменцы смогут увидеть звездопад

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Во всяком случае горожанам следует знать, что звезды лучше всего заметны в загородной зоне, а в ясную погоду метеоры можно рассмотреть невооружённым глазом.
Метеорный поток Лириды активизируется в апреле: в период с 14-го по 25-е число, а пика данное явление, как правило, достигает 22-го и 23-го апреля.
Лучше всего звездопад будет виден для тюменцев, екатеринбуржцев, челябинцев и жителей некоторых других городов.
Ранее «Наш город» сообщал, что самый сильный метеоритный дождь был зарегиристрован в начале 80-х годов прошлого века.