В выходные тюменцы смогут увидеть звездопад

Зведный дождь ожидается 22 — 23 апреля в Тюмени

Падающие звезды смогут созерцать тюменцы две ночи подряд — в субботу и воскресенье. Правда, тюменский астроном-любитель Виталий Угренинов заявил, что 18 метеоров в час едва ли можно назвать первым весенним звёздным дождем. Об этом сообщает издание «Тюменская линия».