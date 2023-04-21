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В выходные тюменцы смогут увидеть звездопад

21 апреля 2023, 16:15
Фото: 1MI

Зведный дождь ожидается 22 — 23 апреля в Тюмени

Падающие звезды смогут созерцать тюменцы две ночи подряд — в субботу и воскресенье. Правда, тюменский астроном-любитель Виталий Угренинов заявил, что 18 метеоров в час едва ли можно назвать первым весенним звёздным дождем. Об этом сообщает издание «Тюменская линия».

Во всяком случае горожанам следует знать, что звезды лучше всего заметны в загородной зоне, а в ясную погоду метеоры можно рассмотреть невооружённым глазом.

Метеорный поток Лириды активизируется в апреле: в период с 14-го по 25-е число, а пика данное явление, как правило, достигает 22-го и 23-го апреля.

Лучше всего звездопад будет виден для тюменцев, екатеринбуржцев, челябинцев и жителей некоторых других городов.

Ранее «Наш город» сообщал, что самый сильный метеоритный дождь был зарегиристрован в начале 80-х годов прошлого века.

 

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#Елена Чебоксарова
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