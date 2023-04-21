В Тюменской области сорвало мостки на переправе. Людям пришлось прыгать в воду

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
По словам очевидцев, людям, которые пытались пройти по ней, пришлось прыгать в ледяную воду.
«Главная переправа через реку Иртыш. С левого берега старого Увата уплыли пешеходные мостки. Люди не смогли перебраться на берег, могли просто утонуть. Хорошо, что парень спас девушку. Где в это время была служба МЧС, которая должна была дежурить на переправе в распутицу?» — возмутились местные жители в социальных сетях.
Это уже не первый инцидент с переправой через реку Иртыш. 12 апреля ее также сорвало. В это время на мостках находились пять человек, в том числе один ребенок. К счастью, с 21 апреля через Иртыш начала работать паромная переправа.