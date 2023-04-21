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В Тюменской области сорвало мостки на переправе. Людям пришлось прыгать в воду

21 апреля 2023, 04:57
Фото: [ТТ] Типичный Тобольск! [official page]

В Тюменской области сорвало мостки на переправе через Иртыш

Временная переправа через реку Иртыш в очередной раз развалилась по кускам. Во вторник вечером, 18 апреля, в селе Уват вместе с людьми уплыли мостки с переправы.
Сюжет
Тюмень
Видео: [ТТ] Типичный Тобольск! [official page]

По словам очевидцев, людям, которые пытались пройти по ней, пришлось прыгать в ледяную воду.

«Главная переправа через реку Иртыш. С левого берега старого Увата уплыли пешеходные мостки. Люди не смогли перебраться на берег, могли просто утонуть. Хорошо, что парень спас девушку. Где в это время была служба МЧС, которая должна была дежурить на переправе в распутицу?» — возмутились местные жители в социальных сетях.

Это уже не первый инцидент с переправой через реку Иртыш. 12 апреля ее также сорвало. В это время на мостках находились пять человек, в том числе один ребенок. К счастью, с 21 апреля через Иртыш начала работать паромная переправа.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Переправа#Тюмень#Тюменская область#Видео
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