В тюменской деревне Субботина во время пожара погибли два человека. Видео

К сожалению, когда пожарные прибыли на место ЧП, огонь уже полностью охватил здание площадью 50 квадратных метров. В ходе тушения пожара, в доме были обнаружены тела двух погибших, сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области.