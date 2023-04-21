В тюменской деревне Субботина во время пожара погибли два человека. Видео

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
К сожалению, когда пожарные прибыли на место ЧП, огонь уже полностью охватил здание площадью 50 квадратных метров. В ходе тушения пожара, в доме были обнаружены тела двух погибших, сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области.
Всего к тушению пожара привлекалось 11 человек личного состава и 4 единицы техники от Главного управления МЧС России по Тюменской области.
В настоящее время причина произошедшей трагедии выясняется.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени задержали причастного к гибели супружеской пары, обнаруженной в вагоне-бытовке на улице Комарово. Как выяснилось, супругов убили, а затем место преступления подожгли.