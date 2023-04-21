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В тюменской деревне Субботина во время пожара погибли два человека. Видео

21 апреля 2023, 07:20
Фото: МЧС

В тюменской деревне во время пожара погибли два человека

Два человек погибли в результате пожара в частном жилом доме. Трагедия произошла сегодня утром в деревне Субботина Юргинского района.
Сюжет
Тюмень
Видео: МЧС

К сожалению, когда пожарные прибыли на место ЧП, огонь уже полностью охватил здание площадью 50 квадратных метров. В ходе тушения пожара, в доме были обнаружены тела двух погибших, сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области.

Всего к тушению пожара привлекалось 11 человек личного состава и 4 единицы техники от Главного управления МЧС России по Тюменской области.

В настоящее время причина произошедшей трагедии выясняется.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени задержали причастного к гибели супружеской пары, обнаруженной в вагоне-бытовке на улице Комарово. Как выяснилось, супругов убили, а затем место преступления подожгли.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пожар#МЧС#Гибель на пожаре#Тюмень#Тюменская область#Видео
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