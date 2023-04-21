В Тюмени в августе откроют правоповоротный съезд на Мельникайте

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
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Updated Сегодня, 05:04
Как сообщили «Нашему Городу» в ГУС по Тюменской области, протяженность нового съезда составит 6222 метра, ширина — 5 метров. Для пешеходов будет организован тротуар. По мнению специалистов, ввод в эксплуатацию данного участка дороги сократит риск возникновения пробок на 37%.
«Водители, едущие со стороны улицы Пермякова, получат возможность не заходить в кольцо Обхода, а выезжать сразу к двум крупным торговым центрам. Территория нам позволяет это все реализовать. Контракт заключен в сентябре 2022 года, в прошлом году здесь выполнили часть подготовительных мероприятий. Все работы будут закончены к 1 августа этого года», — сообщил начальник управления автомобильных дорог Тюменской области Андрей Ковалев.
В настоящее время дорожники уже приступили к работам — переносят коммуникации и ведут отсыпку земляного полотна.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 25 и 27 апреля движение транспорта ограничат на нескольких улицах в центре города в связи с репетицией выпускного ТВВИКУ. 29 апреля, в день выпускного, для транспортных средств будет закрыта улица Механическая.