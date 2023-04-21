В Тюмени в августе откроют правоповоротный съезд на Мельникайте

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 25 и 27 апреля движение транспорта ограничат на нескольких улицах в центре города в связи с репетицией выпускного ТВВИКУ. 29 апреля, в день выпускного, для транспортных средств будет закрыта улица Механическая.