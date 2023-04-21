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В Тюмени в августе откроют правоповоротный съезд на Мельникайте

21 апреля 2023, 04:25
Фото: ГУС ТО

В Тюмени 1 августа откроют новый съезд с объездной

В Тюмени в начале августа откроют правоповоротный съезд в районе транспортной развязки на пересечении улицы Мельникайте и Обхода Тюмени.
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Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в ГУС по Тюменской области, протяженность нового съезда составит 6222 метра, ширина — 5 метров. Для пешеходов будет организован тротуар. По мнению специалистов, ввод в эксплуатацию данного участка дороги сократит риск возникновения пробок на 37%.

«Водители, едущие со стороны улицы Пермякова, получат возможность не заходить в кольцо Обхода, а выезжать сразу к двум крупным торговым центрам. Территория нам позволяет это все реализовать. Контракт заключен в сентябре 2022 года, в прошлом году здесь выполнили часть подготовительных мероприятий. Все работы будут закончены к 1 августа этого года», — сообщил начальник управления автомобильных дорог Тюменской области Андрей Ковалев.

В настоящее время дорожники уже приступили к работам — переносят коммуникации и ведут отсыпку земляного полотна.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 25 и 27 апреля движение транспорта ограничат на нескольких улицах в центре города в связи с репетицией выпускного ТВВИКУ. 29 апреля, в день выпускного, для транспортных средств будет закрыта улица Механическая.

#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Дороги#Ремонт#Ремонт дорог#Ул Мельникайте#Тюмень#Тюменская область#Безопасность на дорогах#Касается каждого
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