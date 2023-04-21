В Тюмени перед 9 Мая дважды будут перекрывать дороги в центре города

Как сообщили «Нашему Городу» в администрации Тюмени, на участке автодороги по улице Станкостроителей — от Профзоюзной, 83, до Республики — движение транспортных средств ограничат с 21:00 30 апреля до 16:00 1 мая и с 21:00 7 мая до 12:00 8 мая. Здесь будет проходить торжественная церемония возложения цветов на мемориальном комплексе «Память».