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В Тюмени перед 9 Мая дважды будут перекрывать дороги в центре города

21 апреля 2023, 07:42
Фото: 1MI

В Тюмени перед Днем Победы дважды будут перекрывать дороги в центре

В Тюмени перед майскими праздниками будут несколько раз перекрывать центральные улицы города из-за торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы.
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Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в администрации Тюмени, на участке автодороги по улице Станкостроителей — от Профзоюзной, 83, до Республики — движение транспортных средств ограничат с 21:00 30 апреля до 16:00 1 мая и с 21:00 7 мая до 12:00 8 мая. Здесь будет проходить торжественная церемония возложения цветов на мемориальном комплексе «Память».

Схемы объезда будут организованы по улицам Профсоюзной, Советской и Республики.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за репетиции выпускного ТВВИКУ частично ограничат движение транспорта в центре города 25 и 27 апреля.

#Валентина Бурнашева#Общество#Автомобилисты#Новости тюмени#Перекрытие#Водители#Дороги#День Победы#9 мая#Тюмень#Тюменская область
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