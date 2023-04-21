В Тюмени перед 9 Мая дважды будут перекрывать дороги в центре города

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Как сообщили «Нашему Городу» в администрации Тюмени, на участке автодороги по улице Станкостроителей — от Профзоюзной, 83, до Республики — движение транспортных средств ограничат с 21:00 30 апреля до 16:00 1 мая и с 21:00 7 мая до 12:00 8 мая. Здесь будет проходить торжественная церемония возложения цветов на мемориальном комплексе «Память».
Схемы объезда будут организованы по улицам Профсоюзной, Советской и Республики.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за репетиции выпускного ТВВИКУ частично ограничат движение транспорта в центре города 25 и 27 апреля.