В июне цены на авиабилеты из Тюмени в Сочи, Минеральные воды и Ош вырастут на 50%

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
В майские праздники слетать из Тюмени в Минеральные воды будет стоить 10 - 12 тысяч рублей. В первых числах июня уже 13 тысяч.
Авиабилеты Тюмень – Сочи начнут дорожать к концу мая. Сейчас вылететь в курортный город стоит 8 800 рублей, к концу следующего месяца цены повысятся до 11 тысяч. В июне стоимость перелётов может повыситься ещё на 10-15%.
Вылеты из Тюмени в Ош (Киргизия) подорожают до 10 тысяч рублей. Однако в середине июня их стоимость возрастёт до 16 000.
Ранее «Наш город» сообщал, что билеты на рейсы в Грузию попали в список самых дорогих майских авианаправлений из Тюмени.