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В июне цены на авиабилеты из Тюмени в Сочи, Минеральные воды и Ош вырастут на 50%

21 апреля 2023, 11:24
Фото: 1MI

В июне резко вырастут цены на авиабилеты из Тюмени в Сочи, Минеральные воды и Ош

По данным сервиса Яндекс.Касса, в июне цены на авиабилеты в Минеральные воды, Сочи и Ош (Киргизию) увеличатся на 30 – 50%. Пока не меняется стоимость перелётов в Анталию (Турция).

В майские праздники слетать из Тюмени в Минеральные воды будет стоить 10 - 12 тысяч рублей. В первых числах июня уже 13 тысяч.

Авиабилеты Тюмень – Сочи начнут дорожать к концу мая. Сейчас вылететь в курортный город стоит 8 800 рублей, к концу следующего месяца цены повысятся до 11 тысяч. В июне стоимость перелётов может повыситься ещё на 10-15%.

Вылеты из Тюмени в Ош (Киргизия) подорожают до 10 тысяч рублей. Однако в середине июня их стоимость возрастёт до 16 000.

Ранее «Наш город» сообщал, что билеты на рейсы в Грузию попали в список самых дорогих майских авианаправлений из Тюмени.

Авиабилеты в Грузию попали в список самых дорогих майских направлений из Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Авиабилеты#Цены
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