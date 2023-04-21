В июне цены на авиабилеты из Тюмени в Сочи, Минеральные воды и Ош вырастут на 50%

Авиабилеты Тюмень – Сочи начнут дорожать к концу мая. Сейчас вылететь в курортный город стоит 8 800 рублей, к концу следующего месяца цены повысятся до 11 тысяч. В июне стоимость перелётов может повыситься ещё на 10-15%.