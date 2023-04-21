Тюменский завод-банкрот переедет в район Велижанского тракта

Опытный завод «Электрон» в настоящее время в состоянии банкротства. В 2022 году у организации отсутствовала выручка, однако годом ранее она составила 785 тысяч рублей. По состоянию на 31 декабря 2022 года совокупные активы организации составляли 355 миллионов рублей, что на 31 миллион рублей меньше, чем годом ранее.