Тюменский завод-банкрот переедет в район Велижанского тракта

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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В ГК СБК поясняют, что такое решение принято в связи с тем, что в перспективе завод «Электрон» будут модернизировать. Соответственно увеличатся производственные мощности предприятия, что в городских условиях практически невозможно.
Также перенос завода существенно снизит нагрузку на дорожную сеть и будет способствовать сокращению пробок. Демонтаж завода «Электрон» планируют начать в ближайшее время.
Опытный завод «Электрон» в настоящее время в состоянии банкротства. В 2022 году у организации отсутствовала выручка, однако годом ранее она составила 785 тысяч рублей. По состоянию на 31 декабря 2022 года совокупные активы организации составляли 355 миллионов рублей, что на 31 миллион рублей меньше, чем годом ранее.
Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 16 октября 2022 года является конкурсный управляющий Анатолий Ний.
Предприятие работало в Тюмени с 1969 года. Завод специализировался на производстве контрольно-измерительных приборов, автоматики для нефтегазовой сферы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области построят к 2027 году завод по глубокой переработке гороха. На работы по запуску нового производства потратят 6,7 миллиардов рублей.