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Тюменский боец на СВО в одиночку напал на противника и получил Героя РФ

21 апреля 2023, 12:14
Фото: 1MI

На СВО тюменец в одиночку напал на противника в окопах

По данным тг-канала NEFT, тюменский боец на СВО в одиночку напал на противника и получил Героя РФ. Этот бой засняли с квадрокоптера.
«В данном видео наш проводник, в задачи которого входит встречать наши группы штурмовиков и выводить их мимо минных полей и растяжек, незаметно от противника на самый передок, лично, в одиночку заполз в окопы», — рассказал тюменский боец с позывным «Леший» в своём тг-канале.

18 апреля «Наш город» сообщал, что в Тюмени простились с 27-летним рядовым ЧВК «Вагнер» Сергеем Куклиным. Молодой человек погиб под Артемовском. Всё произошло ещё 27 января.

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#Общество#Тюменцы#Происшествия#СВО#Военные
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