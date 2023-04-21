Тюменский боец на СВО в одиночку напал на противника и получил Героя РФ

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
«В данном видео наш проводник, в задачи которого входит встречать наши группы штурмовиков и выводить их мимо минных полей и растяжек, незаметно от противника на самый передок, лично, в одиночку заполз в окопы», — рассказал тюменский боец с позывным «Леший» в своём тг-канале.
18 апреля «Наш город» сообщал, что в Тюмени простились с 27-летним рядовым ЧВК «Вагнер» Сергеем Куклиным. Молодой человек погиб под Артемовском. Всё произошло ещё 27 января.