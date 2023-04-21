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Тюменские туроператоры озвучили цены на популярные летние направления в 2023 году

21 апреля 2023, 05:36
Фото: 1MI

Тюменцам назвали цены на популярные летние направления в 2023 году

Тюменские туроператоры рассказали, в какие страны покупают путевки в этом году жители Тюмени и сколько это стоит.
Сюжет
Тюмень

По словам турагентов список популярных стран возглавляет Турция. Стоимость недельных туров мае начинается от 113 тысяч рублей. В эту сумму входит перелет, трансфер, проживание в отеле 4* и питание во системе «все включено». В июне отдых уже будет стоить дороже — не менее 120 тысяч рублей, сообщили «Нашему Городу» в Туту.ру.

Второе место по популярности занимают Объединенные Арабские Эмираты. В мае отдых обойдется в 150 тысяч рублей, в июне–июле — порядка 160-170 тысяч.

Немалой популярностью у тюменцев пользуются и путевки в Египет. Правда, с вылетом из Екатеринбурга — из Тюмени в эту страну прямых рейсов нет. За тур в африканскую страну с вылетом из Кольцово в июне за двоих придется заплатить 138 тысяч рублей и 134 тысячи в сентябре. В стоимость путевки на двоих входит перелет, трансфер, проживание в отеле, питание по системе «Все включено».

Что касается направлений для отдыха внутри страны, то здесь фаворитам остается Сочи. Отдыха в курортном городе продолжительностью пять дней в сентябре обойдется от 39 до 62 тысячи рублей, в июне путевки можно приобрести за 35 тысяч рублей. В стоимость тура входят перелет, трансфер, проживание в отеле, завтраки.

Ранее «Наш Город» писал, что в мае будут отменены прямые рейсы в Коломбо (Шри-Ланка) и Дубай (ОАЭ). Их запустят вновь только в сентябре.

#Общество#Новости тюмени#Летний отдых#Отпуск#Туристические путевки#Туристы#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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