Тюменские туроператоры озвучили цены на популярные летние направления в 2023 году

Немалой популярностью у тюменцев пользуются и путевки в Египет. Правда, с вылетом из Екатеринбурга — из Тюмени в эту страну прямых рейсов нет. За тур в африканскую страну с вылетом из Кольцово в июне за двоих придется заплатить 138 тысяч рублей и 134 тысячи в сентябре. В стоимость путевки на двоих входит перелет, трансфер, проживание в отеле, питание по системе «Все включено».