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Тюменские бойцы получили медали находясь в зоне СВО

21 апреля 2023, 13:34
Фото: 1MI

В зоне СВО наградили медалями тюменских бойцов инженерного полка

По данным информцентра правительства Тюменской области, бойцы, находящиеся в зоне СВО, получили ведомственные награды.
«Тюменским военнослужащим инженерного полка вручили государственные и ведомственные награды. Медалью «За отвагу» награжден наш земляк — командир батальона «Соболь»», — отмечает информцентр правительства региона.

Всего было вручено 117 наград, 40 из них за разминирование.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец из Вагайского района Рустам Сайфуллин решил участвовать в праймериз «ЕР» как кандидат в тюменскую думу. Известно, что он дважды был тяжело ранен в зоне СВО. 

Известный герой СВО станет депутатом гордумы
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#Общество#Тюменцы#Военнослужащие#Военные#Награды
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