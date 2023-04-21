Тюменские бойцы получили медали находясь в зоне СВО

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
«Тюменским военнослужащим инженерного полка вручили государственные и ведомственные награды. Медалью «За отвагу» награжден наш земляк — командир батальона «Соболь»», — отмечает информцентр правительства региона.
Всего было вручено 117 наград, 40 из них за разминирование.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец из Вагайского района Рустам Сайфуллин решил участвовать в праймериз «ЕР» как кандидат в тюменскую думу. Известно, что он дважды был тяжело ранен в зоне СВО.