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Тюменка украла у сироты 12 тысяч рублей и заплатила за это почти в 10 раз больше

21 апреля 2023, 06:11
Фото: 1MI

Тюменка украла у сироты 12 тысяч рублей

Жительницу Абатского района оштрафовали на 100 тысяч рублей за кражу денег у несовершеннолетней девочки-сироты. 25-летняя женщина похитила у ребенка 12 тысяч рублей со счетов.
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Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в прокуратуре Тюменской области, сельчанка нашла потерянную девочкой сим-карту, вставила ее в свой телефон и с помощью отправки смс-сообщения на номер 900 перевела себе 12 тысяч рублей.

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Телефон Samsung Galaxi М12, принадлежащий осужденной конфискован как орудие преступления в доход государства, также обязал в полном размере возместить ущерб ребенку.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени телефонные мошенники похитили у доверчивых жителей региона более 20 миллионов рублей. На удочку аферистов попались около 70 человек.

#Валентина Бурнашева#Кража#Общество#Новости тюмени#Деньги#Похищения#Тюмень#Суд#Штрафы#Штраф#Тюменская область
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