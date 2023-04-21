Тюменка украла у сироты 12 тысяч рублей и заплатила за это почти в 10 раз больше

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Как сообщили «Нашему Городу» в прокуратуре Тюменской области, сельчанка нашла потерянную девочкой сим-карту, вставила ее в свой телефон и с помощью отправки смс-сообщения на номер 900 перевела себе 12 тысяч рублей.
Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Телефон Samsung Galaxi М12, принадлежащий осужденной конфискован как орудие преступления в доход государства, также обязал в полном размере возместить ущерб ребенку.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени телефонные мошенники похитили у доверчивых жителей региона более 20 миллионов рублей. На удочку аферистов попались около 70 человек.