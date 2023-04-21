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Тюменка показала остановку из поддона и бака: что ответили на это в ГУС ТО

21 апреля 2023, 08:59
Фото: 1MI

Местная жительница пожаловалась на остановку из поддона и бака в деревне Зубарева

Местная жительница показала несколько дней назад, в каких условиях школьники в деревне Зубарева вынуждены каждый день ожидать автобус. А именно — на остановочном комплексе из поддона и бака. Об этом читательница сообщила в telegram-канале «Тюмень № 1». Его администраторы получили ответ от ГУС ТО.
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Жалоба

Представители ведомства рассказали, что в настоящее время в рамках госконтракта проводится разработка проектной документации на реконструкцию автодороги по Старому Московскому тракту.

В соответствии с этой документацией, предусмотрено устройство остановки в районе улицы Садовой, расположенной в деревне Зубарева, и в районе улицы Вешняя в обоих направлениях.

«Планируемый срок завершения разработки проектной документации — 2023 год. Вопрос выполнения строительно-монтажных работ будет рассмотрен после получения положительного заключения государственной экспертизы, исходя из возможностей бюджета Тюменской области», — рассказали «Тюмени № 1».

Ранее «Наш город» писал, что местные жители недовольны остановками в Тюмени, в основном, из-за рекламы и грязи.

Фото: Тюмень № 1
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#Елена Чебоксарова#Остановка#Автобусы#Жалоба#Зубарева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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