Тюменка показала остановку из поддона и бака: что ответили на это в ГУС ТО

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Представители ведомства рассказали, что в настоящее время в рамках госконтракта проводится разработка проектной документации на реконструкцию автодороги по Старому Московскому тракту.
В соответствии с этой документацией, предусмотрено устройство остановки в районе улицы Садовой, расположенной в деревне Зубарева, и в районе улицы Вешняя в обоих направлениях.
«Планируемый срок завершения разработки проектной документации — 2023 год. Вопрос выполнения строительно-монтажных работ будет рассмотрен после получения положительного заключения государственной экспертизы, исходя из возможностей бюджета Тюменской области», — рассказали «Тюмени № 1».
Ранее «Наш город» писал, что местные жители недовольны остановками в Тюмени, в основном, из-за рекламы и грязи.