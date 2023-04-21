Тюменка показала остановку из поддона и бака: что ответили на это в ГУС ТО

Местная жительница пожаловалась на остановку из поддона и бака в деревне Зубарева

Местная жительница показала несколько дней назад, в каких условиях школьники в деревне Зубарева вынуждены каждый день ожидать автобус. А именно — на остановочном комплексе из поддона и бака. Об этом читательница сообщила в telegram-канале «Тюмень № 1». Его администраторы получили ответ от ГУС ТО.

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