Стало известно о состоянии тюменца, упавшего с 3 этажа вместе с балконом

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
«Пациент переведен в профильное отделение. Состояние: средней степени тяжести», — сообщили «Нашему городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области.
Известно, что мужчина не живет в доме № 7 на улице Обдорской. Квартиру на 3 этаже снимает его друг, который 18 апреля пригласил его в гости. В ходе посиделки, по словам очевидцев, мужчина вышел на балкон, облокотился на кирпичную кладку и рухнул вниз вместе с ней.
Место происшествия до сих пор огорожено красной лентой.
Ранее «Наш город» разбирался в том, кто виноват в этом происшествии и кто понесет ответственность — застройщик или управляющая компания?