Стало известно о состоянии тюменца, упавшего с 3 этажа вместе с балконом

Известно, что мужчина не живет в доме № 7 на улице Обдорской. Квартиру на 3 этаже снимает его друг, который 18 апреля пригласил его в гости. В ходе посиделки, по словам очевидцев, мужчина вышел на балкон, облокотился на кирпичную кладку и рухнул вниз вместе с ней.