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Published Сегодня, 07:12

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Стало известно о состоянии тюменца, упавшего с 3 этажа вместе с балконом

21 апреля 2023, 07:12
Фото: nashgorod.ru
Врачи рассказали о состоянии тюменца, выпавшего вместе с балконом на улице Обдорской, 7

Врачи рассказали о состоянии тюменца, упавшего вместе с балконом на улице Обдорской

После происшествия мужчину положили в отделение реанимации, где врачи боролись за его жизнь. Накануне его перевели в другое отделение.
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Тюмень
«Пациент переведен в профильное отделение. Состояние: средней степени тяжести», — сообщили «Нашему городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Известно, что мужчина не живет в доме № 7 на улице Обдорской. Квартиру на 3 этаже снимает его друг, который 18 апреля пригласил его в гости. В ходе посиделки, по словам очевидцев, мужчина вышел на балкон, облокотился на кирпичную кладку и рухнул вниз вместе с ней.

Место происшествия до сих пор огорожено красной лентой.

Ранее «Наш город» разбирался в том, кто виноват в этом происшествии и кто понесет ответственность — застройщик или управляющая компания?

#Алиса Вернер#Обдорская 7#Падение с высоты#Департамент здравоохранения#Реанимация#Травмы#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Тюмень#Жалоба#Тюменская область
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