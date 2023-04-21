Составлено расписание для 76 дачных маршрутов, они заработают в майские праздники

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
По данным администрации Тюмени, маршруты начинают работу каждый год в последние выходные апреля.
«В ближайшее время летнее расписание движения появится на остановочных пунктах г. Тюмени. Сводная информация о расписании садоводческих маршрутов на летний период 2023 года – в приложении», - отмечается в паблике «Тюмень – наш дом».
Самую актуальную информацию о работе автобусов можно узнать на сайте tgt72.ru в разделе «Расписание».
Сегодня тюменские пешеходы снова жаловались на маршрут N77 в социальных сетях. На остановке в 3-м заречном «Улица Муравленко» «невозможно сесть». Даже когда маршрутки ездят по расписанию, хоть это большая редкость. Часто утром очень не хватает маршруток №24, 68, 23, 66, 40, 88. Автобусы №2 в центре Тюмени заполняются на 100% и едут «без остановок».
В основном тюменцы жалуются на недостаток автобусов в утренние часы. Горожане отмечают, что маршрутка №5 «забита весь день».
Ранее «Наш город» сообщал, что школьники в деревне Зубарева вынуждены каждый день ожидать автобус. А именно — на остановочном комплексе из поддона и бака. На жалобу отреагировали в ГУС по Тюменской области. Представители ведомства рассказали, что в настоящее время в рамках госконтракта проводится разработка проектной документации на реконструкцию автодороги по Старому Московскому тракту.
В соответствии с этой документацией, предусмотрено устройство остановки в районе улицы Садовой, расположенной в деревне Зубарева, и в районе улицы Вешняя в обоих направлениях. Планируемый срок завершения разработки проектной документации — 2023 год, после этого выберут подрядную организацию для проведения ремонта остановочного пункта.