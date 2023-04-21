Составлено расписание для 76 дачных маршрутов, они заработают в майские праздники

Ранее «Наш город» сообщал, что школьники в деревне Зубарева вынуждены каждый день ожидать автобус. А именно — на остановочном комплексе из поддона и бака. На жалобу отреагировали в ГУС по Тюменской области. Представители ведомства рассказали, что в настоящее время в рамках госконтракта проводится разработка проектной документации на реконструкцию автодороги по Старому Московскому тракту.