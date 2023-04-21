Штормовой ветер: в Тюменскую область придет опасная погода

На юге Тюменской области сильный ветер. По данным Гидромедцентра, порывы будут достигать 16 метров в секунду. Погода будет пасмурной, ожидается до 0,6 мм осадков. В Тюмени усиление ветра до 15 метров в секунду прогнозируется только 25 апреля.