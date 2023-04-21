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Штормовой ветер: в Тюменскую область придет опасная погода

21 апреля 2023, 12:39
Фото: 1MI

Сильный ветер с порывами до 16 м/с ожидается на юге Тюменской области

Тюменцев предупреждают об опасной погоде на юге региона. По данным Гисметео, около Ишима 22 апреля ожидаются порывы ветра до 14 м/с, в Тобольске до 13 м/с.

Сильный ветер ожидается в Тюменской области до 20:00.

На юге Тюменской области сильный ветер. По данным Гидромедцентра, порывы будут достигать 16 метров в секунду. Погода будет пасмурной, ожидается до 0,6 мм осадков. В Тюмени усиление ветра до 15 метров в секунду прогнозируется только 25 апреля.

Сегодня «Наш город» сообщал, что синоптики прогнозируют в областной столице потепление до + 14 градусов. Возможен небольшой дождь поздно вечером.

Сегодня в Тюмени будут дожди
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#Александр Мязин#Прогноз#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Погода
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