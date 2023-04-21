Штормовой ветер: в Тюменскую область придет опасная погода

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Сильный ветер ожидается в Тюменской области до 20:00.
На юге Тюменской области сильный ветер. По данным Гидромедцентра, порывы будут достигать 16 метров в секунду. Погода будет пасмурной, ожидается до 0,6 мм осадков. В Тюмени усиление ветра до 15 метров в секунду прогнозируется только 25 апреля.
Сегодня «Наш город» сообщал, что синоптики прогнозируют в областной столице потепление до + 14 градусов. Возможен небольшой дождь поздно вечером.