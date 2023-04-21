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Сегодня в Тюмени будут дожди

21 апреля 2023, 01:26
Фото: 1MI

Синоптики прогнозируют + 14 градусов 21 апреля в Тюмени

Плюсовая температура ожидается в Тюмени с утра. В ранние часы столбики термометров покажут + 5. К обеду потеплеет до + 12. Таковы данные сервиса «Янлекс.Погода».

В течение дня будет дуть слабый западный ветер со скоростью 2-3 м/с, который к вечеру сменит направление на южное.

По информации сервиса «Гисметео», днем ожидается небольшой дождь, а к 17.00 столблики термометров поднимутся до + 14 градусов. Вечером осадков не ожидается.

А вот к ночи снова пойдёт дождь, и он будет сильный. Температура воздуха составит + 6 градусов.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени 26 апреля ожидается + 20 градусов. Но до этого ещё четыре дня будет дуть холодный ветер.

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#Елена Чебоксарова#Погода в Тюмени#Прогноз#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дожди
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