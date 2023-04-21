Сегодня в Тюмени будут дожди

Posted Сегодня, 01:26
Published Сегодня, 01:26
Modified Сегодня, 01:26
Updated Сегодня, 01:26
В течение дня будет дуть слабый западный ветер со скоростью 2-3 м/с, который к вечеру сменит направление на южное.
По информации сервиса «Гисметео», днем ожидается небольшой дождь, а к 17.00 столблики термометров поднимутся до + 14 градусов. Вечером осадков не ожидается.
А вот к ночи снова пойдёт дождь, и он будет сильный. Температура воздуха составит + 6 градусов.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени 26 апреля ожидается + 20 градусов. Но до этого ещё четыре дня будет дуть холодный ветер.