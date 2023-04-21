Руслан Кухарук попросил Путина списать долги муниципалитетов

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Об этом он заявил на заседании Совета по развитию местного самоуправления при президенте.
«На сегодняшний день накопился внушительный объём задолженностей муниципалитетам по неисполненным предписаниям контрольно-надзорных органов и судебным решениям. По большому счёту здесь размер задолженностей по ряду муниципалитетов составляет существенную часть доходной части бюджета. И мы понимаем, что реализовать эти обязательства, которые есть в муниципалитетах, просто невозможно, поскольку отсутствуют денежные средства», — отметил Руслан Кухарук.
По его словам, даже при наличии средств их нужно взять из той же самой бюджетной системы, чтобы пополнить федеральный бюджет. И в данном случае это не будет способствовать решению реальных, насущных задач, которые имеются перед органами местного самоуправления.
В свою очередь заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко отметил, что проблема с задолженностью у муниципалитетов действительно имеется.
По его словам данный вопрос уже обсуждался в министром финансов России Антоном Силуановым. Было предложено отработать этот вопрос по всем пунктам — от суммы долга до сроков исполнения предписаний, прописанных в 44-м ФЗ.
В свою очередь Владимир Путин подчеркнул, что эти вопросы требуют достаточной проработки.
«Что совершенно очевидно — это то, что мы не должны создавать ситуацию, при которой и исполнить нельзя, и не исполнить нельзя, и штрафы надо накладывать, и заплатить их невозможно. Ну что мы создаём какую-то ситуацию сюрреализма, которая ведёт только к одному — к снижению качества подготовки и исполнения принимаемых решений и к дискредитации даже в известной степени деятельности отдельных органов власти, в том числе и контрольно-надзорных? Они выносят решения, которые исполнить невозможно, и не вынести не могут. С этим нужно, конечно, разобраться», — резюмировал президент.
Ранее «Наш Город» писал, что глава администрации Тюмени Руслан Кухарук вошел в муниципальную часть Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ.