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Руслан Кухарук попросил Путина списать долги муниципалитетов

21 апреля 2023, 03:58
Фото: 1MI

Глава Тюмени попросил Путина аннулировать муниципальные долги

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук предложил президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность списания долгов муниципалитетов по неисполненным предписаниям контрольно-надзорных органов и судебным решениям.
Сюжет
Тюмень

Об этом он заявил на заседании Совета по развитию местного самоуправления при президенте.

«На сегодняшний день накопился внушительный объём задолженностей муниципалитетам по неисполненным предписаниям контрольно-надзорных органов и судебным решениям. По большому счёту здесь размер задолженностей по ряду муниципалитетов составляет существенную часть доходной части бюджета. И мы понимаем, что реализовать эти обязательства, которые есть в муниципалитетах, просто невозможно, поскольку отсутствуют денежные средства», — отметил Руслан Кухарук.

По его словам, даже при наличии средств их нужно взять из той же самой бюджетной системы, чтобы пополнить федеральный бюджет. И в данном случае это не будет способствовать решению реальных, насущных задач, которые имеются перед органами местного самоуправления.

В свою очередь заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко отметил, что проблема с задолженностью у муниципалитетов действительно имеется.

По его словам данный вопрос уже обсуждался в министром финансов России Антоном Силуановым. Было предложено отработать этот вопрос по всем пунктам — от суммы долга до сроков исполнения предписаний, прописанных в 44-м ФЗ.

В свою очередь Владимир Путин подчеркнул, что эти вопросы требуют достаточной проработки.

«Что совершенно очевидно — это то, что мы не должны создавать ситуацию, при которой и исполнить нельзя, и не исполнить нельзя, и штрафы надо накладывать, и заплатить их невозможно. Ну что мы создаём какую-то ситуацию сюрреализма, которая ведёт только к одному — к снижению качества подготовки и исполнения принимаемых решений и к дискредитации даже в известной степени деятельности отдельных органов власти, в том числе и контрольно-надзорных? Они выносят решения, которые исполнить невозможно, и не вынести не могут. С этим нужно, конечно, разобраться», — резюмировал президент.

Ранее «Наш Город» писал, что глава администрации Тюмени Руслан Кухарук вошел в муниципальную часть Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ.

#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Руслан Кухарук#Совет при президенте рф#Совещания#Муниципальные образования#Владимир Путин
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