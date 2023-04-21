Президент РФ требует расширения диалога с населением на уровне муниципалитетов

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
По словам Путина, сотрудники администраций городов и районов ближе всего к местным жителям, и они воспринимают их как главных представителей системы публичной власти. Лидер РФ выразил убеждение в том, что степень коммуникации с гражданами можно повысить, если масштабировать практику центров управления регионами (ЦУР) на уровень муниципалитетов, сообщает gazeta.ru.
Опыт показал, что цифровизация действительно способствует повышению качества и эффективности такой разновидности обратной связи, подчеркнул глава государства.
«На прошлом заседании совета мы говорили о создании центров управления регионами, - отметил Путин. - Сегодня такие центры активно работают в субъектах Федерации, получают хорошие отзывы от людей. Этот опыт необходимо распространить и на муниципальный уровень».
На сегодняшний день ЦУР работают на территориях 83 субъектов России. В 2020 году они были открыты по поручению президента РФ. Деятельность ЦУР координирует головная структура АНО «Диалог Регионы». Основные задачи ЦУР – обучение представителей власти работе в соцсетях, предиктивная аналитика и обеспечение обратной связи от граждан в интернете.
АНО «Диалог Регионы» также курирует реализацию проекта, направленного на открытие государственных пабликов и создание официальных страниц госструктур. Специалисты ЦУР систематически проводят обучение представителей власти эффективным технологиям коммуникации с населением в Сети посредством использования госпабликов. Главной их площадкой выступает популярная социальная сеть «ВКонтакте».
ЦУР функционируют в России с декабря 2020 года. Специалисты обработали за это время не менее 13,7 миллиона обращений, которые россияне оставляли в соцсетях, а также на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». На подразделения «Диалога» возложены функции оператора интернет-коммуникации представителей местных властей с россиянами.
Сталкивающиеся с проблемами люди жалуются сотрудникам муниципалитетов, рассчитывая на то, что их жалобы услышат, подчеркнул Владимир Путин. С целью обеспечения такого диалога по методологии ЦУР решено было открыть 530 муниципальных центров управления. Они обрабатывают жалобы и предложения граждан в интернете на уровне районов и городов, а также несут ответственность за эффективное развитие коммуникации органов власти с местными жителями.