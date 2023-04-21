Президент РФ требует расширения диалога с населением на уровне муниципалитетов

Сталкивающиеся с проблемами люди жалуются сотрудникам муниципалитетов, рассчитывая на то, что их жалобы услышат, подчеркнул Владимир Путин. С целью обеспечения такого диалога по методологии ЦУР решено было открыть 530 муниципальных центров управления. Они обрабатывают жалобы и предложения граждан в интернете на уровне районов и городов, а также несут ответственность за эффективное развитие коммуникации органов власти с местными жителями.