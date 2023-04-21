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Потоп на улицах Елизарова и Щорса в Тюмени, дорога превратилась в «Венецию». Видео

21 апреля 2023, 11:43
Фото: nashgorod.ru

Затопило улицы на пересечении Елизарова и Щорса в Тюмени. Видео

В областной столице 21 апреля затопило улицы на пересечении Елизарова и Щорса. По данным читателей «Нашего города», это место превратилось в маленькую «Венецию».
Видео: nashgorod.ru

Причины инцидента пока неизвестны, местные водители стараются объезжать этот участок. Пешеходы не могут добраться в продуктовый магазин, который расположен на улице Елизарова.

Ранее «Наш город» сообщал, что УК «Тюменьдорцентр» срочно устранила потоп в подвале старой пятиэтажки на Дзержинского, 31. На ситуацию с домом пожаловались местные жители в социальных сетях. Отмечается, что капремонт здания не проводили уже 60 лет.

Он мог разрушиться: УК срочно устранила потоп в доме на Дзержинского в Тюмени. Фото
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#Александр Мязин#Видео#Потоп#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дороги#Водители#Безопасность на дорогах#Погода в Тюмени
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