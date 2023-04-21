Потоп на улицах Елизарова и Щорса в Тюмени, дорога превратилась в «Венецию». Видео

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Причины инцидента пока неизвестны, местные водители стараются объезжать этот участок. Пешеходы не могут добраться в продуктовый магазин, который расположен на улице Елизарова.
Ранее «Наш город» сообщал, что УК «Тюменьдорцентр» срочно устранила потоп в подвале старой пятиэтажки на Дзержинского, 31. На ситуацию с домом пожаловались местные жители в социальных сетях. Отмечается, что капремонт здания не проводили уже 60 лет.