Полиция в школах Тюмени, могут изменить формат парада на 9 мая, место отдыха у аптеки

ООО «Тюменьстройрегион» реализует один из самых сложных проектов в историческом месте, за ними пристально наблюдают местные жители. Выставочные пространства появятся в зелёном уголке около аптеки №1. На улице Республики рабочие высадят 40 крупномерных деревьев, поставят шезлонги. В настоящее время идёт восстановление кирпичной стены протяжённостью 50 метров. Её нужно восстановить и сохранить исторический колорит, рыхлые и ослабленные трещинами участки в ближайшее время будут заменены. Здесь создадут малые архитектурные формы, опоры освещения для будущего сквера.