Полиция в школах Тюмени, могут изменить формат парада на 9 мая, место отдыха у аптеки

Posted Сегодня, 21:46
Published Сегодня, 21:46
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Updated Сегодня, 21:46
В образовательных учреждениях Тюмени 20 апреля 2023 года дежурят сотрудники полиции.
«Работа плановая, идет в штатном режиме», — сообщили в инфоцентре.
В Тюменской области накануне майских праздников будут введены дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности. На дежурство в дни праздников выйдут сотрудники МЧС, Росгвардии и полиции.
В Тюмени могут изменить формат парада Победы 9 мая.
В Тюмени в этом году могут отменить парад, посвященный Дню Победы. Об этом сообщила на пресс-конференции руководитель Тюменского регионального отделения «Бессмертный полк России» Галина Валуева.
По улицам Тюмени в этом году пройдет только военная техника.
В свою очередь основатель акции Геннадий Иванов добавил, что такое решение принято для пресечения возможных провокаций и общественной безопасности. Более того, акция «Бессмертный полк» в этом году в Тюмени пройдет в новом формате.
На улице Республики в Тюмени появится общественное пространство с шезлонгами и амфитеатром.
Новое место отдыха будет построено между Тюменским государственным институтом культуры и аптекой № 1. Все работы ведутся поэтапно. На данный момент подрядчики работают у дома № 21 по улице Республики и в Школьном сквере.
ООО «Тюменьстройрегион» реализует один из самых сложных проектов в историческом месте, за ними пристально наблюдают местные жители. Выставочные пространства появятся в зелёном уголке около аптеки №1. На улице Республики рабочие высадят 40 крупномерных деревьев, поставят шезлонги. В настоящее время идёт восстановление кирпичной стены протяжённостью 50 метров. Её нужно восстановить и сохранить исторический колорит, рыхлые и ослабленные трещинами участки в ближайшее время будут заменены. Здесь создадут малые архитектурные формы, опоры освещения для будущего сквера.