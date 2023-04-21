Парада не будет: в этом году традиционный формат проведения Дня Победы изменится

Мероприятие отменяется, чтобы в одном месте не собиралось много людей. Вместо этого через весь город проедет военная техника. Также для тюменцев пройдет плац-концерт студентов ТВВИКУ на «Площади Памяти». А на набережной горожане смогут посетить праздничный парад катамаранов «Под парусами Победы».