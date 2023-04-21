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Парада не будет: в этом году традиционный формат проведения Дня Победы изменится

21 апреля 2023, 14:24
Фото: 1MI

Александр Моор рассказал, как отметят 9 мая в Тюмени

Традиционный формат проведения празднования Дня Победы претерпел изменения: торжественного прохождения военнослужащих гарнизона не будет. Об этом рассказал глава региона Александр Моор в своем telegram-канале.

Мероприятие отменяется, чтобы в одном месте не собиралось много людей. Вместо этого через весь город проедет военная техника. Также для тюменцев пройдет плац-концерт студентов ТВВИКУ на «Площади Памяти». А на набережной горожане смогут посетить праздничный парад катамаранов «Под парусами Победы».

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени перед праздниками перекроют дороги с 30 апреля до 1 мая и с 7 до 8 мая.

 

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