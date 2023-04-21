Парада не будет: в этом году традиционный формат проведения Дня Победы изменится

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Мероприятие отменяется, чтобы в одном месте не собиралось много людей. Вместо этого через весь город проедет военная техника. Также для тюменцев пройдет плац-концерт студентов ТВВИКУ на «Площади Памяти». А на набережной горожане смогут посетить праздничный парад катамаранов «Под парусами Победы».
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени перед праздниками перекроют дороги с 30 апреля до 1 мая и с 7 до 8 мая.