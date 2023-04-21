Областную клиническую больницу №1 в Тюмени возглавил депутат гордумы

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Как сообщили «Нашему Городу» в информационном центре регионального правительства, Иван Попов трудится в медицинской сфере более 30 лет. В течение 15 лет он проработал главным врачом Медико-санитарной части «Нефтяник». На протяжении 10 лет представлял областной департамент здравоохранения как главный внештатный специалист по торакальной хирургии.
До 10 апреля 2023 года ОКБ № 1 возглавлял Сергей Ярцев. В настоящее время он трудится в медучреждении в качестве заместителя главного врача. Исполняющей обязанности главного врача с 10 апреля была назначена Елена Лагутова (заместитель главного врача по организационно-методической работе ОКБ № 1).