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Областную клиническую больницу №1 в Тюмени возглавил депутат гордумы

21 апреля 2023, 07:07
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени главным врачом ОКБ № 1 назначен торакальный хирург Иван Попов

В Тюмени назначен новый главный врач Областной клинической больницы №1. Руководителем медицинского учреждения стал врач-торакальный хирург, депутат Тюменской городской Думы Иван Попов.
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Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в информационном центре регионального правительства, Иван Попов трудится в медицинской сфере более 30 лет. В течение 15 лет он проработал главным врачом Медико-санитарной части «Нефтяник». На протяжении 10 лет представлял областной департамент здравоохранения как главный внештатный специалист по торакальной хирургии.

До 10 апреля 2023 года ОКБ № 1 возглавлял Сергей Ярцев. В настоящее время он трудится в медучреждении в качестве заместителя главного врача. Исполняющей обязанности главного врача с 10 апреля была назначена Елена Лагутова (заместитель главного врача по организационно-методической работе ОКБ № 1).

#Общество#Новости тюмени#ОКБ №1#Главврач#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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