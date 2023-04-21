Областную клиническую больницу №1 в Тюмени возглавил депутат гордумы

Как сообщили «Нашему Городу» в информационном центре регионального правительства, Иван Попов трудится в медицинской сфере более 30 лет. В течение 15 лет он проработал главным врачом Медико-санитарной части «Нефтяник». На протяжении 10 лет представлял областной департамент здравоохранения как главный внештатный специалист по торакальной хирургии.