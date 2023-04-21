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Новый 4-этажный отель с шикарными репродукциями художников открыли в Тобольске. Фото

21 апреля 2023, 14:02
Фото: Скрин группы "Типичный Тобольск"

Шикарный отель на 4 звезды открыли в Тобольске. Фото

Новый 4-этажный отель Mirros открыли 21 апреля. По данным подписчиков паблика «Типичный Тобольск», холл в новом здании украсили репродукции художников.
Фото: Скрин группы "Типичный Тобольск"

Здесь же теперь работает ресторан Алябьев. Здание гостиницы на 4 звезды построили меньше чем за 2 года. Концепция отеля «Миррос» основана на истории города Тобольска.

«А какую репродукцию в холле написал Ситько Н.И., загляденье», - отметил тоболяк Сергей Мухин.

На открытии побывал глава администрации города и замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. В холле выступили музыканты.

Ранее «Наш город» сообщил, что в феврале появились первые фотографии гостиницы. Эксперты ждут увеличение турпотока в городе в три раза к 2030 году.

Шикарно: Появились фотографии номеров в новой гостинице Тобольска
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#Александр Мязин#Художник#Общество#Тюменцы#Деньги#Экономика#Гостиницы
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