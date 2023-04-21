Новый 4-этажный отель с шикарными репродукциями художников открыли в Тобольске. Фото

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Здесь же теперь работает ресторан Алябьев. Здание гостиницы на 4 звезды построили меньше чем за 2 года. Концепция отеля «Миррос» основана на истории города Тобольска.
«А какую репродукцию в холле написал Ситько Н.И., загляденье», - отметил тоболяк Сергей Мухин.
На открытии побывал глава администрации города и замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. В холле выступили музыканты.
Ранее «Наш город» сообщил, что в феврале появились первые фотографии гостиницы. Эксперты ждут увеличение турпотока в городе в три раза к 2030 году.