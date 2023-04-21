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Не для халявщиков: в Тюмени будут проверять пользователей «Пушкинской карты»

21 апреля 2023, 10:52

Пользователей «Пушкинской карты» будут тщательно проверять

В Тюмени ужесточают требования к пользователям «Пушкинской карты». В последнее время участились случаи мошенничеств, когда на мероприятие идет не владелец карты, а другой человек.
Сюжет
Концерт

«Пушкинская карта» создана специально для молодёжи от 14 до 22 лет включительно. С помощью нее можно сходить в театр, кино или концерт за счет государства.

Как рассказала начальник отдела по связям с общественностью «Тюменского концертно-театрального объединения» (ТКТО) Маргарита Нарыкова, поводом тщательных проверок стали участившиеся случаи мошенничества.

Если при проверке на входе в заведение данные паспортов владельца карты и предъявителя билетов не совпадут, то на мероприятие человека не пустят.

«Все чаще сталкиваемся со случаями, когда на „Пушкинскую карту“ покупают билеты не для ее владельца, а для других родственников, друзей, а то и вовсе — незнакомцев. Такими предложениями пестрят и сайты объявлений», — рассказала Нарыкова.

Как отметили в объединении, новые правила призваны бороться за культурное просвещение молодежи.

Ранее «Наш Город» писал о том, как получить Пушкинскую карту в Тюмени.

Как получить Пушкинскую карту в Тюмени?
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#Олеся Киреева#Театр#Кино#Пушкинская карта#Концерт#Мошенничество#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область
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