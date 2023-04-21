Не для халявщиков: в Тюмени будут проверять пользователей «Пушкинской карты»

Пользователей «Пушкинской карты» будут тщательно проверять

В Тюмени ужесточают требования к пользователям «Пушкинской карты». В последнее время участились случаи мошенничеств, когда на мероприятие идет не владелец карты, а другой человек.

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