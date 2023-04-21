Не для халявщиков: в Тюмени будут проверять пользователей «Пушкинской карты»

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
«Пушкинская карта» создана специально для молодёжи от 14 до 22 лет включительно. С помощью нее можно сходить в театр, кино или концерт за счет государства.
Как рассказала начальник отдела по связям с общественностью «Тюменского концертно-театрального объединения» (ТКТО) Маргарита Нарыкова, поводом тщательных проверок стали участившиеся случаи мошенничества.
Если при проверке на входе в заведение данные паспортов владельца карты и предъявителя билетов не совпадут, то на мероприятие человека не пустят.
«Все чаще сталкиваемся со случаями, когда на „Пушкинскую карту“ покупают билеты не для ее владельца, а для других родственников, друзей, а то и вовсе — незнакомцев. Такими предложениями пестрят и сайты объявлений», — рассказала Нарыкова.
Как отметили в объединении, новые правила призваны бороться за культурное просвещение молодежи.
Ранее «Наш Город» писал о том, как получить Пушкинскую карту в Тюмени.