Назначен новый руководитель Министерства юстиции РФ по Тюменской области

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
По данным информцентра правительства региона, 21 апреля с ним провёл встречу губернатор Тюменской области. Известно, что Анвар Ахмедзянов работал в правоохранительных органах с 1996 года.
«Александр Моор провел встречу с новым начальником управления Министерства юстиции РФ по Тюменской области Анваром Ахмедзяновым», — отмечается в сообщении инфоцентра правительства Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что Областную клиническую больницу №1 возглавил депутат гордумы Тюмени. Он 15 лет работал главврачом МСЧ «Нефтяник».