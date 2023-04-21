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Назначен новый руководитель Министерства юстиции РФ по Тюменской области

21 апреля 2023, 10:21
Фото: информцентр правительства ТО

Экс-силовик назначен руководителем Министерства юстиции РФ по Тюменской области. Фото

Бывший глава управления следственного комитета по ХМАО Анвар Ахмедзянов теперь занимает пост руководителя управления Министерства юстиции РФ по Тюменской области.

По данным информцентра правительства региона, 21 апреля с ним провёл встречу губернатор Тюменской области. Известно, что Анвар Ахмедзянов работал в правоохранительных органах с 1996 года.

«Александр Моор провел встречу с новым начальником управления Министерства юстиции РФ по Тюменской области Анваром Ахмедзяновым», — отмечается в сообщении инфоцентра правительства Тюменской области.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Политика
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