На майские праздники в Тюмени нанимают сотрудников СТО, водителей и курьеров

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Шиномонтажникам и сотрудникам СТО предлагают зарплату от 55 до 110 тысяч рублей. Разнорабочие могут рассчитывать на 30 тысяч в месяц. Меньше всего получают садовники, рабочие по благоустройству и озеленению, горничные (от 16 тысяч рублей).
На 21 апреля в Тюмени открыто 4 412 вакансий. Больше всего работодатели нуждаются во врачах, продавцах, курьерах, менеджерах и водителях.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские рестораторы начали испытывать кадровый голод. Им нужны официанты и бармены.