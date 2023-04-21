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На майские праздники в Тюмени нанимают сотрудников СТО, водителей и курьеров

21 апреля 2023, 10:45
Фото: 1MI

На праздники тюменским фирмам нужны шиномонтажники, садовники, водители, официанты

По данным сайта Зарплата.ру, в областной столице на майские праздники дополнительно нанимают шиномонтажников, садовников, водителей, горничных и официантов. Также нужны разнорабочие и курьеры.

Шиномонтажникам и сотрудникам СТО предлагают зарплату от 55 до 110 тысяч рублей. Разнорабочие могут рассчитывать на 30 тысяч в месяц. Меньше всего получают садовники, рабочие по благоустройству и озеленению, горничные (от 16 тысяч рублей).

На 21 апреля в Тюмени открыто 4 412 вакансий. Больше всего работодатели нуждаются во врачах, продавцах, курьерах, менеджерах и водителях.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские рестораторы начали испытывать кадровый голод. Им нужны официанты и бармены.

В ресторанах и кафе Тюмени острый дефицит официантов и барменов без опыта работы
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Экономика
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