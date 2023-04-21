На майские праздники в Тюмени нанимают сотрудников СТО, водителей и курьеров

Шиномонтажникам и сотрудникам СТО предлагают зарплату от 55 до 110 тысяч рублей. Разнорабочие могут рассчитывать на 30 тысяч в месяц. Меньше всего получают садовники, рабочие по благоустройству и озеленению, горничные (от 16 тысяч рублей).