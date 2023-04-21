На федеральной трассе ВАЗ-2119 влетел под фуру. Водитель пытался объехать собаку

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Здесь в стоящую на обочине фуру врезался водитель ВАЗ-2119. 19-летний автовладелец, житель села Каскара, со стажем вождения менее года, попытался объехать выбежавшую на дорогу собаку. Однако не справился с управлением и врезался в КамАЗ, рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.
В результате ДТП водитель отечественной легковушки был госпитализирован в больницу с серьезными травмами. По предварительным данным, в настоящее время он находится в реанимации. Водитель большегруза не пострадал.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошла в десятку российских регионов, где зафиксировано большее число аварий. По сравнению в прошлым годом, в первом квартале 2023 года в регионе общее число ДТП выросло более чем на 28%.