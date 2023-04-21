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На федеральной трассе ВАЗ-2119 влетел под фуру. Водитель пытался объехать собаку

21 апреля 2023, 07:55
Фото: Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС

На федеральной трассе водитель ВАЗ-2119 влетел под фуру, пытаясь объехать собаку

Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло накануне около шести часов вечера на 19-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск.
Сюжет
Тюмень
Видео: Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС

Здесь в стоящую на обочине фуру врезался водитель ВАЗ-2119. 19-летний автовладелец, житель села Каскара, со стажем вождения менее года, попытался объехать выбежавшую на дорогу собаку. Однако не справился с управлением и врезался в КамАЗ, рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки был госпитализирован в больницу с серьезными травмами. По предварительным данным, в настоящее время он находится в реанимации. Водитель большегруза не пострадал.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошла в десятку российских регионов, где зафиксировано большее число аварий. По сравнению в прошлым годом, в первом квартале 2023 года в регионе общее число ДТП выросло более чем на 28%.

#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Тюмень#ДТП#Тобольск#Тюменская область#Видео
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