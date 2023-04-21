На федеральной трассе ВАЗ-2119 влетел под фуру. Водитель пытался объехать собаку

Здесь в стоящую на обочине фуру врезался водитель ВАЗ-2119. 19-летний автовладелец, житель села Каскара, со стажем вождения менее года, попытался объехать выбежавшую на дорогу собаку. Однако не справился с управлением и врезался в КамАЗ, рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.