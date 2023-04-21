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Posted 21 апреля 12:12

Published 21 апреля 12:12

Modified Сегодня, 00:31

Updated Сегодня, 00:31

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Моор: органы местного самоуправления вносят большой вклад в развитие региона

21 апреля 2023, 12:12
Фото: 1MI
Органы местного самоуправления и инициативные жители вносят огромный вклад в развитие региона. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона отметил, что местное самоуправление — массовый и наиболее близкий к людям институт государства и гражданского общества, от деятельности которого во многом зависит решение насущных вопросов и проблем населения.

«Полезная инициатива и активность граждан, неравнодушие, профессионализм, самоотдача представителей органов местного самоуправления и их эффективное взаимодействие с жителями позволяют каждой конкретной территории, а значит и всей Тюменской области уверенно следовать курсу на дальнейшие позитивные социально-экономические преобразования, реализовывать важные для людей крупные и малые проекты для улучшения качества жизни, добиваться на этом пути успеха. Органы местного самоуправления и инициативные деятельные тюменцы вносят огромный вклад в развитие региона в целом, повышение его инвестиционной привлекательности, создание комфортной среды проживания», — говорится в поздравлении.

Александр Моор подчеркнул, что благодаря объединению усилий и совместной работе заметны положительные изменения. Доказательство тому и лидирующие позиции Тюменской области во всероссийском рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив, а также национальном рейтинге состояния инвестклимата. Эти успешные результаты складываются из достижений всех муниципалитетов и эффективного взаимодействия областной и муниципальных команд. Губернатор напомнил, что в этом году почти половина районов области отмечает столетие со дня образования.

«Для каждой территории — это знаковая историческая веха длинною в век», — резюмировал губернатор и пожелал всем здоровья и счастья, новых идей и энергии для реализации всех планов и программ, а муниципалитетам стабильного поступательного развития.

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