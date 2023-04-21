Моор: органы местного самоуправления вносят большой вклад в развитие региона

«Полезная инициатива и активность граждан, неравнодушие, профессионализм, самоотдача представителей органов местного самоуправления и их эффективное взаимодействие с жителями позволяют каждой конкретной территории, а значит и всей Тюменской области уверенно следовать курсу на дальнейшие позитивные социально-экономические преобразования, реализовывать важные для людей крупные и малые проекты для улучшения качества жизни, добиваться на этом пути успеха. Органы местного самоуправления и инициативные деятельные тюменцы вносят огромный вклад в развитие региона в целом, повышение его инвестиционной привлекательности, создание комфортной среды проживания», — говорится в поздравлении.