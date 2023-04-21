Много аварий: большие пробки отмечаются на 50 лет ВЛКСМ и улице Дамбовской в Тюмени

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Сразу 5 ДТП зарегистрированы в центре города. На улице Дамбовской и Елизарова сразу 2 аварии, пробка в этом районе растянулась на 1,2 километра. Перекрыто движение по улице Щорса на участке от улицы Елизарова до улицы Максима Горького.
На 50 лет ВЛКСМ заторы составили 1,5 км. В пятницу вечером пробки в Тюмени достигли семи баллов.
Стоит отметить, что на этой неделе дорожные заторы даже в час пик обычно не превышали 6 баллов. 14 апреля Тюмень встала в одну большую пробку из-за снегопада.