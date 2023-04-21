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Много аварий: большие пробки отмечаются на 50 лет ВЛКСМ и улице Дамбовской в Тюмени

21 апреля 2023, 13:19
Фото: 1MI

Из-за ДТП в Тюмени отмечаются пробки на 50 лет ВЛКСМ и улице Дамбовской

В час пик 21 апреля в областной столице наблюдаются серьёзные заторы на 50 лет ВЛКСМ и Дамбовской. По данным сервиса 2ГИС, в Тюмени произошло 8 автомобильных аварий.

Сразу 5 ДТП зарегистрированы в центре города. На улице Дамбовской и Елизарова сразу 2 аварии, пробка в этом районе растянулась на 1,2 километра. Перекрыто движение по улице Щорса на участке от улицы Елизарова до улицы Максима Горького.

На 50 лет ВЛКСМ заторы составили 1,5 км. В пятницу вечером пробки в Тюмени достигли семи баллов.

Стоит отметить, что на этой неделе дорожные заторы даже в час пик обычно не превышали 6 баллов. 14 апреля Тюмень встала в одну большую пробку из-за снегопада. 

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#Александр Мязин#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Работа#Дороги#Водители#Погода в Тюмени#Безопасность на дорогах
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