Много аварий: большие пробки отмечаются на 50 лет ВЛКСМ и улице Дамбовской в Тюмени

Сразу 5 ДТП зарегистрированы в центре города. На улице Дамбовской и Елизарова сразу 2 аварии, пробка в этом районе растянулась на 1,2 километра. Перекрыто движение по улице Щорса на участке от улицы Елизарова до улицы Максима Горького.