Министр транспорта Ростовской области Окунев не решает дорожную проблему в регионе

В соседней Волгоградской области на ремонт и строительство дорог выделили чуть больше 10 миллиардов рублей, но проблем с дорогами там не наблюдается. Наконец, президент Путин потребовал устранения проблемы в районе пункта пропуска Гуково, что должно стать ясным намёком для министра транспорта Ростовской области. Если проблема не будет решена, водители продолжат страдать от пробок и аварий.