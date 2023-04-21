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Министр транспорта Ростовской области Окунев не решает дорожную проблему в регионе

21 апреля 2023, 15:58
Фото: piqsels.com
В Ростовской области снова возникли проблемы с дорогами. Президент РФ Владимир Путин обратил на них внимание.

Несмотря на заявления местных чиновников о том, что большинство ям на дорогах было устранено, автомобилисты продолжают страдать от плохого состояния дорожного полотна, которое приводит к многочасовым пробкам, повреждению машин и авариям.

Недавно произошел гигантский затор на 100 километров, в результате которого сотни автомобилей оказались в ловушке. Местный министр транспорта Владимир Окунев попытался переложить ответственность на федеральные власти, но отчеты регионального ФАС показали, что проблема заключается в картельных сговорах на дорожных торгах.

В соседней Волгоградской области на ремонт и строительство дорог выделили чуть больше 10 миллиардов рублей, но проблем с дорогами там не наблюдается. Наконец, президент Путин потребовал устранения проблемы в районе пункта пропуска Гуково, что должно стать ясным намёком для министра транспорта Ростовской области. Если проблема не будет решена, водители продолжат страдать от пробок и аварий.

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