Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Несмотря на заявления местных чиновников о том, что большинство ям на дорогах было устранено, автомобилисты продолжают страдать от плохого состояния дорожного полотна, которое приводит к многочасовым пробкам, повреждению машин и авариям.
Недавно произошел гигантский затор на 100 километров, в результате которого сотни автомобилей оказались в ловушке. Местный министр транспорта Владимир Окунев попытался переложить ответственность на федеральные власти, но отчеты регионального ФАС показали, что проблема заключается в картельных сговорах на дорожных торгах.
В соседней Волгоградской области на ремонт и строительство дорог выделили чуть больше 10 миллиардов рублей, но проблем с дорогами там не наблюдается. Наконец, президент Путин потребовал устранения проблемы в районе пункта пропуска Гуково, что должно стать ясным намёком для министра транспорта Ростовской области. Если проблема не будет решена, водители продолжат страдать от пробок и аварий.