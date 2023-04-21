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Крановщик получил условный срок из-за гибели строителя жилого дома в Тюмени

21 апреля 2023, 10:58
Фото: 1MI

Осудили машиниста башенного крана, из-за него в Тюмени погиб рабочий на стройке

Тюменский суд вынес обвинительный вердикт машинисту башенного крана ООО «Звезда-57». По его вине погиб человек, сообщает пресс-служба тюменских судов.

Всё произошло 25 мая 2022 года в районе улиц Ямская — Медовая. Здесь велась стройка жилого дома, крановщик не убедился в безопасности маневра.

«Калининский районный суд признал машиниста башенного крана ООО «Звезда» 57-летнего Алексея Елисеева виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

Тюменец получил два года условно.

Ранее «Наш город» сообщил, что следователи нашли виновного в пожаре на Комарова в Тюмени. Здесь в бытовке погибли мужчина и женщина.

В пожаре на улице Комарова в Тюмени погибли 2 человека. Их убили
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дела судебные#Уголовные дела
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