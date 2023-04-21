Крановщик получил условный срок из-за гибели строителя жилого дома в Тюмени

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Всё произошло 25 мая 2022 года в районе улиц Ямская — Медовая. Здесь велась стройка жилого дома, крановщик не убедился в безопасности маневра.
«Калининский районный суд признал машиниста башенного крана ООО «Звезда» 57-летнего Алексея Елисеева виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
Тюменец получил два года условно.
Ранее «Наш город» сообщил, что следователи нашли виновного в пожаре на Комарова в Тюмени. Здесь в бытовке погибли мужчина и женщина.