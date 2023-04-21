Когда начнут отключать горячую воду в Тюмени

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Как рассказали «Нашему Городу» в УСТЭК, точный график отключений горячей воды в домах тюменцев будет сформирован к концу апреля.
«Приостановление коммунальных услуг определено с 15 мая. Информация об ограничениях подачи горячего водоснабжения в летний период будет размещена на официальном сайте УСТЭК до конца апреля», — пояснил заместитель технического директора по эксплуатации УСТЭК Сергей Мозгонов.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году в Тюмени сезон опрессовок начался с 16 мая. Он проходил в семь этапов и завершился 28 августа. Продолжительность каждого из этапов составила от 12 до 14 дней.