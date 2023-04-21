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Когда начнут отключать горячую воду в Тюмени

21 апреля 2023, 06:48
Фото: 1MI

Сезон опрессовок в Тюмени начнется с 15 мая

Опрессовки в Тюмени в этом году начнутся с 15 мая. Первыми под отключения попадут жители домов, расположенных в микрорайоне КПД.
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Тюмень

Как рассказали «Нашему Городу» в УСТЭК, точный график отключений горячей воды в домах тюменцев будет сформирован к концу апреля.

«Приостановление коммунальных услуг определено с 15 мая. Информация об ограничениях подачи горячего водоснабжения в летний период будет размещена на официальном сайте УСТЭК до конца апреля», — пояснил заместитель технического директора по эксплуатации УСТЭК Сергей Мозгонов.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году в Тюмени сезон опрессовок начался с 16 мая. Он проходил в семь этапов и завершился 28 августа. Продолжительность каждого из этапов составила от 12 до 14 дней.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#УСТЭК#Опрессовка#Отключение воды#Тюмень#Тюменская область
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