«Ходят не по расписанию, через раз, переполнены»: тюменцы снова жалуются на маршрутки

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Тюменец также рассказал, что он неоднократно жаловался на маршрут N 77 в «Тюменьгортранс», но от этого в его работе ничего не изменилось.
«На остановке в 3-м заречном „Улица Муравленко“ невозможно сесть. Даже когда маршрутки ездят по расписанию, хоть это большая редкость, приезжают всегда полными. Давно пора по этому маршруту запустить полноценный автобус», — написал местный житель.
В комментариях подписчики ответили, что данная проблема наблюдается не только у маршруток N 77.
«Проблема не только с 77-м маршрутом, но и с другими автобусами и маршрутками. То с опозданием, то мимо проезжают, то вообще не приезжают», — рассказала тюменка.
Ответ от руководства «Тюменьгортранса» горожанам пока не поступил.
Ранее «Наш город» сообщал, что однажды в час пик в одну маршрутку N 83 поместилось более 40 человек, потому что другие переполненные автобусы проезжали мимо остановки.