«Ходят не по расписанию, через раз, переполнены»: тюменцы снова жалуются на маршрутки

Пассажиры жалуются на работу маршруток и автобусов в Тюмени

Тюменцы снова недовольны работой городского транспорта. В паблике «ЧС Тюмень» анонимный подписчик сообщил, что один из маршрутов регулярно ходит не по расписанию и через раз. Часто маршрутки проезжают мимо, потому что они переполнены пассажирами.

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