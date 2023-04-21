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«Ходят не по расписанию, через раз, переполнены»: тюменцы снова жалуются на маршрутки

21 апреля 2023, 07:31
Фото: 1MI

Пассажиры жалуются на работу маршруток и автобусов в Тюмени

Тюменцы снова недовольны работой городского транспорта. В паблике «ЧС Тюмень» анонимный подписчик сообщил, что один из маршрутов регулярно ходит не по расписанию и через раз. Часто маршрутки проезжают мимо, потому что они переполнены пассажирами.
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Автобус

Тюменец также рассказал, что он неоднократно жаловался на маршрут N 77 в «Тюменьгортранс», но от этого в его работе ничего не изменилось.

«На остановке в 3-м заречном „Улица Муравленко“ невозможно сесть. Даже когда маршрутки ездят по расписанию, хоть это большая редкость, приезжают всегда полными. Давно пора по этому маршруту запустить полноценный автобус», — написал местный житель.

В комментариях подписчики ответили, что данная проблема наблюдается не только у маршруток N 77.

«Проблема не только с 77-м маршрутом, но и с другими автобусами и маршрутками. То с опозданием, то мимо проезжают, то вообще не приезжают», — рассказала тюменка.

Ответ от руководства «Тюменьгортранса» горожанам пока не поступил.

Ранее «Наш город» сообщал, что однажды в час пик в одну маршрутку N 83 поместилось более 40 человек, потому что другие переполненные автобусы проезжали мимо остановки.

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#Елена Чебоксарова#Автобус#Маршрутка#Тюменцы#Общество#Новости тюмени#Жалоба
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