Энергетики одержали победу на Чемпионате Тюмени по мини-футболу

Чемпионат Тюмени по мини-футболу среди клубов 1 лиги стартовал 22 октября и продлился полгода. За это время команда СУЭНКО приняла участие в 23 играх, одержав победу в 21 из них. Впереди у сборной энергетиков летний сезон, на протяжении которого игроки не пропускают тренировок и принимают участие в футбольных матчах.