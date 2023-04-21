Энергетики одержали победу на Чемпионате Тюмени по мини-футболу

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Финал Чемпионата прошел на площадке спорткомплекса «Строймаш». Несмотря на то, что игра состоялась в будний день и началась в 21:30, на трибунах было по-настоящему жарко: поболеть за финалистов пришло множество тюменцев.
Игра прошла в два тайма. О накале страстей во время финала рассказал капитан сборной СУЭНКО Сергей Ивченко.
"Настроены команды были решительно! 1 тайм окончили со счетом 2:0 в нашу пользу, и это раззадорило соперника. Второй прошел настолько напряженно, что и нам, и «Чинги-Туре» досталось несколько фолов. Это надо было видеть. А какие эмоции были на трибунах!", - поделился Сергей Владимирович.
Чемпионат Тюмени по мини-футболу среди клубов 1 лиги стартовал 22 октября и продлился полгода. За это время команда СУЭНКО приняла участие в 23 играх, одержав победу в 21 из них. Впереди у сборной энергетиков летний сезон, на протяжении которого игроки не пропускают тренировок и принимают участие в футбольных матчах.
Напомним, в октябре 2022 года команда СУЭНКО также стала победителем Кубок Первой Российской Лиги Дворового футбола в Тюмени. В финальной игре энергетики одолели соперников из команды Иртыш-Сервисез со счетом 7:5.