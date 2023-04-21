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Бывший курсант ТВВИКУ за отказ служить в армии заплатит государству более 200 тысяч

21 апреля 2023, 09:19

Более 240 тысяч должен вернуть курсант за обучение в ТВВИКУ

Более 240 тысяч должен вернуть курсант за обучение в ТВВИКУ по решению суда. Мужчина не выполнил условия контракта, по которым он должен был после учебы отслужить в армии 5 лет.
Сюжет
Суд

Курсант закончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище в 2020 году. Тюменец заключил контракт и должен был после окончания учебы отслужить в армии 5 лет. В договоре сказано, что если соглашение будет нарушено, то курсант обязан возместить затраты на обучение.

После получения образования парня направили служить в войсковую часть в Дагестане. Но, как сообщает пресс-служба тюменской судебной системы, через какое-то время мужчину уволили с военной службы в запас из-за невыполнения условий контракта. Каких именно — не сообщается.

Бердюжский районный суд удовлетворил иск военного прокурора. Теперь бывший курсант училища должен возместить ТВВИКУ 241 195 рублей, потраченные на его военную подготовку.

Решение суда в силу еще не вступило.

«Наш Город» писал, что похожая ситуация произошла в 2022 году. Ялуторовский районный суд обязал бывшего курсанта ТВВИКУ выплатить 375 144 рублей. Парень поступил в училище и также подписал контракт. Через 4 года и 10 месяцев его отчислили за нарушение дисциплины. За это время он оплатил за учебу всего 30 рублей.

Бывший курсант военного училища в Тюмени заплатит 375 тысяч за неисполненный контракт
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#Олеся Киреева#ТВВИКУ#Курсант#Суд#Новости тюмени#Тюменцы#Армия#Тюмень#Воины#Тюменская область
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