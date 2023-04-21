Бывший курсант ТВВИКУ за отказ служить в армии заплатит государству более 200 тысяч

«Наш Город» писал, что похожая ситуация произошла в 2022 году. Ялуторовский районный суд обязал бывшего курсанта ТВВИКУ выплатить 375 144 рублей. Парень поступил в училище и также подписал контракт. Через 4 года и 10 месяцев его отчислили за нарушение дисциплины. За это время он оплатил за учебу всего 30 рублей.