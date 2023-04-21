Бывший курсант ТВВИКУ за отказ служить в армии заплатит государству более 200 тысяч

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Курсант закончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище в 2020 году. Тюменец заключил контракт и должен был после окончания учебы отслужить в армии 5 лет. В договоре сказано, что если соглашение будет нарушено, то курсант обязан возместить затраты на обучение.
После получения образования парня направили служить в войсковую часть в Дагестане. Но, как сообщает пресс-служба тюменской судебной системы, через какое-то время мужчину уволили с военной службы в запас из-за невыполнения условий контракта. Каких именно — не сообщается.
Бердюжский районный суд удовлетворил иск военного прокурора. Теперь бывший курсант училища должен возместить ТВВИКУ 241 195 рублей, потраченные на его военную подготовку.
Решение суда в силу еще не вступило.
«Наш Город» писал, что похожая ситуация произошла в 2022 году. Ялуторовский районный суд обязал бывшего курсанта ТВВИКУ выплатить 375 144 рублей. Парень поступил в училище и также подписал контракт. Через 4 года и 10 месяцев его отчислили за нарушение дисциплины. За это время он оплатил за учебу всего 30 рублей.