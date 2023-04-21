Буцаев: В России второй раз проходит акция по сбору макулатуры “Миллион — Родине!”

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
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Updated Сегодня, 10:50
“Все собранное вторсырье будет направлено на переработку, а полученные средства пойдут на благотворительность”, — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Волонтеры проводят в школах и университетах экоуроки, лекции и мастер-классы. За первый месяц к акции присоединились жители России из 35 регионов. Экологи планируют серию экскурсий на предприятия по сортировке и переработке вторсырья, пишет tagilcity.ru.
По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, в прошлом году во время акции на переработку отправлено 73 тысячи тонн макулатуры. Участниками первого сезона стали более 83 тысяч человек из 70 регионов России. Также удалось собрать миллион рублей, который направлен на благотворительность.
Поучаствовать в акции можно в двух форматах: участники могут самостоятельно организовать акцию по сбору макулатуры в своем учреждении/организации или отнести накопленное вторсырье в верифицированный пункт приема. При накоплении от 500 кг вторсырья учреждения могут подать заявку на его вывоз.
Подробная информация об акции, форматах участия, мероприятиях и региональных координаторах размещена на сайте https://миллион-родине.рф/
Средства, полученные со сдачи вторсырья на переработку, направят на гуманитарную помощь семьям, оказавшимся в трудном положении, проживающим на территории ЛНР, ДНР и Запорожской области, а также на поддержку общеобразовательных учреждений в этих регионах.