Банк ДОМ.РФ: Клиенты всё чаще оформляют ипотеку через цифровые сервисы

Чаще всего клиенты пользуются этим сервисом при оформлении ИТ-ипотеки и рефинансировании кредита. Доля электронного подтверждения сделок по этим программам составляет около 100%. По "Дальневосточной ипотеке" – 70%, по "Льготной ипотеке на новостройки" и рыночной программе на первичном рынке – 55%, при покупке вторичного жилья – 45%. Семьи с детьми воспользовались сервисом в 48% случаев.