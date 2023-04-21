Банк ДОМ.РФ: Клиенты всё чаще оформляют ипотеку через цифровые сервисы

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
За первые месяцы года сервисом воспользовалось 6 000 семей, и сумма заключенных сделок составила 33,3 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Чаще всего клиенты пользуются этим сервисом при оформлении ИТ-ипотеки и рефинансировании кредита. Доля электронного подтверждения сделок по этим программам составляет около 100%. По "Дальневосточной ипотеке" – 70%, по "Льготной ипотеке на новостройки" и рыночной программе на первичном рынке – 55%, при покупке вторичного жилья – 45%. Семьи с детьми воспользовались сервисом в 48% случаев.
Заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков подчеркнул, что доверие к электронным банковским сервисам продолжает расти, и отметил, что использование цифровых сервисов более удобно, безопасно и дает возможность получить кредит по более низкой процентной ставке.
Сервис оказался популярным в Московском регионе (около 70% сделок), Тюменской области (65%), Санкт-Петербурге (62%), Приморском крае (55%), Самарской области (53%), Новосибирской области (48%), Свердловской области (47%), Ростовской области (40%) и Краснодарском крае (21%).
Директор подразделения "Диджитал" Банка ДОМ.РФ Олег Комлик отметил, что банк продолжает цифровизировать все свои процессы и развивать высокотехнологичную IT-инфраструктуру, что делает продукты более доступными и упрощает взаимодействие с партнерами, повышая эффективность бизнеса.