nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Изображение материала

Банк ДОМ.РФ: Клиенты всё чаще оформляют ипотеку через цифровые сервисы

21 апреля 2023, 10:57
Около 55% клиентов Банка ДОМ.РФ в 2023 году подтверждают свой доход и занятость при оформлении ипотеки в электронном формате.

За первые месяцы года сервисом воспользовалось 6 000 семей, и сумма заключенных сделок составила 33,3 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Чаще всего клиенты пользуются этим сервисом при оформлении ИТ-ипотеки и рефинансировании кредита. Доля электронного подтверждения сделок по этим программам составляет около 100%. По "Дальневосточной ипотеке" – 70%, по "Льготной ипотеке на новостройки" и рыночной программе на первичном рынке – 55%, при покупке вторичного жилья – 45%. Семьи с детьми воспользовались сервисом в 48% случаев.

Заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков подчеркнул, что доверие к электронным банковским сервисам продолжает расти, и отметил, что использование цифровых сервисов более удобно, безопасно и дает возможность получить кредит по более низкой процентной ставке.

Сервис оказался популярным в Московском регионе (около 70% сделок), Тюменской области (65%), Санкт-Петербурге (62%), Приморском крае (55%), Самарской области (53%), Новосибирской области (48%), Свердловской области (47%), Ростовской области (40%) и Краснодарском крае (21%).

Директор подразделения "Диджитал" Банка ДОМ.РФ Олег Комлик отметил, что банк продолжает цифровизировать все свои процессы и развивать высокотехнологичную IT-инфраструктуру, что делает продукты более доступными и упрощает взаимодействие с партнерами, повышая эффективность бизнеса.

Подпишитесь
«Страшно возвращаться домой»: как после ЧП живут тюменцы на Обдорской
Сегодня, 08:48
Тюменский завод-банкрот переедет в район Велижанского тракта
Сегодня, 08:21
В Тюмени перед 9 Мая дважды будут перекрывать дороги в центре города
Сегодня, 07:42
Когда начнут отключать горячую воду в Тюмени
Сегодня, 06:48
В мае тюменцы будут отдыхать 5 дней. Власти дали ответ по поводу продления праздников
Вчера, 13:50
25 тысяч квартир в новостройках оборудуют системами умного дома
Сегодня, 07:23