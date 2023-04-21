25 тысяч квартир в новостройках оборудуют системами умного дома

«Страна Девелопмент» создает умные квартиры по единому стандарту: во всех проектах застройщика система «умный дом» в базовой комплектации предоставляет жителям возможность управления электрической нагрузкой в квартире прямо со смартфона и обеспечивает защиту от аварийных ситуаций. Так, в случае протечки система мгновенно ее обнаружит и обезопасит квартиру, а линии электропитания можно будет разделить на отключаемые и неотключаемые и управлять ими дистанционно через единое мобильное приложение «Моя страна».