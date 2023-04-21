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19 тысяч тюменцев должны отдать налоги от продажи автомобилей

21 апреля 2023, 05:53
Фото: 1MI

19 тысяч тюменцев обязаны оплатить налог от продажи транспорта

45 тысяч жителей Тюменской области должны предоставить до 2 мая в налоговую инспекцию декларации о доходах. Порядка 19 тысяч из них — жители, продавшие транспортные средства.
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Тюмень
«Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в 2022 году продали автомобиль, находившийся в собственности менее 3-х лет, а сумма полученного дохода превышает 250 тысяч рублей. В случае если сумма дохода от продажи транспортного средства в налоговом периоде не превышает установленный размер имущественного налогового вычета, то декларацию сдавать не нужно», — пояснили в УФНС России по Тюменской области.

Заполнить и направить декларацию удобнее всего онлайн через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России или посредством мобильного приложения «Налоги ФЛ». Также декларацию 3-НДФЛ можно направить через МФЦ, лично в налоговый орган по месту учета, либо по почте.

В УФСН напомнили, что оплатить налог необходимо до 17 июля 2023 года. В противном случае, налогоплательщику может быть назначен штраф.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на руководителя нефтяной компании завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Сумма долга превысила 100 миллионов рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Налог#Транспортный налог#Налоговая инспекция#Тюмень#Тюменская область
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