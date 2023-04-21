19 тысяч тюменцев должны отдать налоги от продажи автомобилей

Заполнить и направить декларацию удобнее всего онлайн через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России или посредством мобильного приложения «Налоги ФЛ». Также декларацию 3-НДФЛ можно направить через МФЦ, лично в налоговый орган по месту учета, либо по почте.