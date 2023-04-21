19 тысяч тюменцев должны отдать налоги от продажи автомобилей

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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«Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в 2022 году продали автомобиль, находившийся в собственности менее 3-х лет, а сумма полученного дохода превышает 250 тысяч рублей. В случае если сумма дохода от продажи транспортного средства в налоговом периоде не превышает установленный размер имущественного налогового вычета, то декларацию сдавать не нужно», — пояснили в УФНС России по Тюменской области.
Заполнить и направить декларацию удобнее всего онлайн через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России или посредством мобильного приложения «Налоги ФЛ». Также декларацию 3-НДФЛ можно направить через МФЦ, лично в налоговый орган по месту учета, либо по почте.
В УФСН напомнили, что оплатить налог необходимо до 17 июля 2023 года. В противном случае, налогоплательщику может быть назначен штраф.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на руководителя нефтяной компании завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Сумма долга превысила 100 миллионов рублей.