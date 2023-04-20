В Тюменской области падают цены на загородные дома

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
По данным аналитиков портала «МИР КВАРТИР», сегодня средняя стоимость загородных частных домов в тюменской области составляет 6 миллионов 635 тысяч рублей. В среднем по России загородные дома выросли в цене за год на 13,9%. Подорожание было зафиксировано в 73 регионах страны, падение — в 11.
«На увеличение цен повлиял рост стоимости материалов и строительства, а также идет довольно быстрое вымывание дешевых лотов — небольших по площади коттеджей и недорогих дач. Интерес к объектам индивидуального строительства немного вырос за счет перетекания спроса с рынка квартир, на котором из-за бурного роста цен в последние годы многим уже не по карману жилье нужной площади. Подорожание в большинстве регионов, скорее всего, в этом году продолжится», — отметил генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выросло число квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке. С декабря количество предложение о продаже увеличилось на 6,1%.