В Тюменской области падают цены на загородные дома

По данным аналитиков портала «МИР КВАРТИР», сегодня средняя стоимость загородных частных домов в тюменской области составляет 6 миллионов 635 тысяч рублей. В среднем по России загородные дома выросли в цене за год на 13,9%. Подорожание было зафиксировано в 73 регионах страны, падение — в 11.