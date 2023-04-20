В тюменском роддоме девушка из Нигерии родила уже второго ребенка

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Роды прошли в тюменском роддоме №2. Здесь она проходила практику и родила первенца. С начала года в роддоме № 2 родилось 868 малышей.
«Муж Омотайо — аспирант в ТГУ по специальности «Социология». Семейная пара рада переезду в Тюмень», - сообщает депздрав по Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщил, что только в марте в Тюмени родились 1034 ребёнка. День рождение своей семьи в прошлом месяце отметили 451 пара.