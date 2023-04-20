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В тюменском роддоме девушка из Нигерии родила уже второго ребенка

20 апреля 2023, 11:48
Фото: Депздрав по Тюменской области

Девушка из Нигерии родила второго ребенка в тюменском роддоме

В областной столице девушка из Нигерии родила ребенка. По данным депздрава по Тюменской области, это уже второй малыш Омотайо.

Роды прошли в тюменском роддоме №2. Здесь она проходила практику и родила первенца. С начала года в роддоме № 2 родилось 868 малышей.

«Муж Омотайо — аспирант в ТГУ по специальности «Социология». Семейная пара рада переезду в Тюмень», - сообщает депздрав по Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщил, что только в марте в Тюмени родились 1034 ребёнка. День рождение своей семьи в прошлом месяце отметили 451 пара.

Более тысячи детей родилось в Тюмени за март
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа
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