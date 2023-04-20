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В Тюмени уже на следующей неделе ожидается до + 20 градусов

20 апреля 2023, 10:39
Фото: 1MI

В конце апреля в Тюмени ожидается очень теплая погода

По данным Гисметео, на следующей неделе в областной столице ожидается до + 20 градусов. Тепло придёт в Тюмень 26 апреля в среду.

При этом в ближайшие 4 дня ожидается северный ветер, температура воздуха не превысит + 14 градусов. Самым тёплым днём на следующей неделе станет среда, он будет пасмурным.

Синоптики отмечают, что 24 и 25 апреля в Тюмени усилится ветер, его порывы могут составить 13 метров в секунду. Влажность воздуха постепенно понизится до 36-40%.

Вчера «Наш город» сообщал, что в областной столице с 22 по 24 апреля ожидаются усиление ветра и сильные дожди. При этом погода будет относительно тёплой.

Сильный ветер с порывами до 15 м/с и дожди ожидаются в Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени
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