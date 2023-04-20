В Тюмени уже на следующей неделе ожидается до + 20 градусов

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
При этом в ближайшие 4 дня ожидается северный ветер, температура воздуха не превысит + 14 градусов. Самым тёплым днём на следующей неделе станет среда, он будет пасмурным.
Синоптики отмечают, что 24 и 25 апреля в Тюмени усилится ветер, его порывы могут составить 13 метров в секунду. Влажность воздуха постепенно понизится до 36-40%.
Вчера «Наш город» сообщал, что в областной столице с 22 по 24 апреля ожидаются усиление ветра и сильные дожди. При этом погода будет относительно тёплой.