В Тюмени усилят меры антитеррористической безопасности в майские праздники

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Такое поручение дал губернатор Тюменской области Александр Моор на очередном заседании региональной антитеррористической комиссии.
«Необходимо активно противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в регионе путем активного использования сети Интернет и иных средств коммуникации, как средств ведения информационной войны и оказания психологического воздействия, в первую очередь — на молодежь», — подчеркнул губернатор.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в майские праздники тюменцы будут отдыхать семь дней — с 29 апреля по 1 мая включительно и с 6 по 9 мая включительно.