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В Тюмени усилят меры антитеррористической безопасности в майские праздники

20 апреля 2023, 03:30
Фото: правительство Тюменской области

Тюменская полиция усилит меры безопасности в период майских праздников

В Тюменской области в преддверии майских праздников полиция, пожарные, Росгвардия и спасатели перейдут на усиленный режим работы.
Сюжет
Тюмень

Такое поручение дал губернатор Тюменской области Александр Моор на очередном заседании региональной антитеррористической комиссии.

«Необходимо активно противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в регионе путем активного использования сети Интернет и иных средств коммуникации, как средств ведения информационной войны и оказания психологического воздействия, в первую очередь — на молодежь», — подчеркнул губернатор.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в майские праздники тюменцы будут отдыхать семь дней — с 29 апреля по 1 мая включительно и с 6 по 9 мая включительно.

 

 

#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область#Происшествия#Безопасность#Сотрудники полиции#Александр Моор#Валентина Бурнашева
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